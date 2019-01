Bestuurscoalitie gaat van start na installatievergadering Michiel Elinckx

08 januari 2019

Pepingen Burgemeester Eddy Timmermans (LVB) en zijn ploeg kunnen de legislatuur definitief aanvatten na de installatievergadering van maandagavond.

Eddy Timmermans kwam als grote overwinnaar uit de stembusslag. Zijn partij LVB haalde een absolute meerderheid. Maandagavond legden alle Pepingse gemeenteraadsleden hun eed af voor de gemeenteraadsvoorzitter. Ook de drie schepenen - Greta Cochez, Saskia Beeckmans en Rudi Seghers - werden aangeduid. Beeckmans wordt eveneens de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Zij volgt Rudi Seghers op, die 3,5 jaar voorzitter van de gemeenteraad was. Voor CD&V zit er niets anders op dan 6 jaar oppositie voeren. “We willen vanuit de oppositie op een constructieve manier meewerken aan een beleid dat verschillende doelstelling waar maakt”, laat de CD&V-fractie weten. “In principe zou die niet moeilijk moeten zijn. LVB had heel wat gemeenschappelijke punten met ons verkiezingsprogramma. We konden eerder al lezen dat het de bedoeling is om tot een goede samenwerking met alle partijen. Onze ploeg blijft zich inzetten voor Pepingen.”

DVP

Nieuwkomer is DVP. De nieuwbakken partij behaalde meteen een zetel. Kristof De Cuyper zal zes jaar lang zetelen voor de partij in de gemeenteraad. Groen was ook een nieuwkomer bij de verkiezingen, maar de partij haalde geen zetel.