André geeft 100ste keer bloed 24 januari 2018

In de zaal Parecia in Leerbeek kwam André Heremans (61) voor de 100ste keer bloed geven. André had vroeger een slagerij in Pepingen en toen de organisatoren van de bloedafname in Pepingen bij hem vlees kwamen halen, besliste hij om zelf ook bloed te gaan geven. "Jaren later ben ik in Gooik gaan wonen, maar ik geef nog steeds bloed, nu in Leerbeek", vertelde hij. Als dank kreeg André van de verantwoordelijke Johan Tielemans een fles wijn.











(MCT)