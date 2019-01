Amper 24 procent van Pepingse woningen aangesloten op riolering Burgemeester Eddy Timmermans (LVB) wil inhaalbeweging inzetten Michiel Elinckx

11 januari 2019

17u58 0 Pepingen 24,24 procent van Pepingse huizen is aangesloten op een rioleringsnetwerk. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Pepingen is de derde slechtste leerling van de klas, na Voeren en Horebeke.

Nog geen kwart van de Pepingse huizen is aangesloten op een rioleringsnetwerk. Het afvalwater komt bijna rechtstreeks in een gracht of een beek terecht. Vooral in landelijke gemeenten blijkt dat een probleem te zijn. In Pepingen erkent burgemeester Eddy Timmermans het probleem. “Om water te kunnen zuiveren, moet er eerst een waterzuiveringsinstallatie beschikbaar zijn. In 2015, tijdens onze vorige legislatuur, lagen de plannen op de tafel om twee installaties te plaatsen in Bellingen en Heikruis. Maar het vorige gemeentebestuur, die een jaar later aan de macht kwam, heeft die plannen gewoon van tafel geveegd. Gevolg? We staan nog nergens op vlak van waterzuivering.”

Timmermans wil ommekeer

De slechte cijfers zijn niet goed voor het imago van Pepingen. Vorig jaar stond de gemeente nog op een laatste plaats. Geen enkele druppel water werd toen gezuiverd over het hele grondgebied. Het afvalwater sijpelde in rivieren en beken - zonder enige vorm van zuivering. Burgemeester Timmermans wil eindelijk de ommekeer inzetten. “Maar dat wordt een werk van lange adem”, zucht Timmermans. “De twee zuiveringsinstallaties staan er nog altijd niet. Het dossier moet opnieuw in gang getrokken worden. We verliezen hier kostbare tijd, want het kan niet dat een gemeente als Pepingen achteraan bengelt. Die twee nieuwe waterzuiveringsinstallaties zijn echter niet genoeg. Er moet nog véél meer gebeuren om het Pepingse afvalwater proper te krijgen. Ik weet dat dit niet het meest interessante onderwerp is voor de burger, maar het is wel belangrijk. Daarom zal de nieuwe bestuursploeg zijn tanden in het dossier zetten. Over enkele jaren moeten de resultaten beter zijn, dat staat vast. Of er financiële ruimte is? Vooral intercommunale Riobra en Aquafin zullen instaan voor de kosten. De gemeente Pepingen komt enkel tussen in sommige gevallen, maar dat vormt geen struikelblok.”

Drogenbos beste leerling van de klas

Ook buurgemeenten Herne en Bever halen slechte cijfers. In beide gemeenten zijn minder dan helft van de woningen aangesloten op een riool. Drogenbos scoort met 99,80 procent het beste van alle Vlaamse steden en gemeenten. De grote steden en gemeenten van onze regio scoren behoorlijk. In Halle is 90,37 procent van de huizen aangesloten. Asse tikt af op 93 procent, Dilbeek doet nog een iets beter met 94 procent van de woningen.