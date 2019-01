Aletheia De Guzman is nieuwe CD&V-afdelingsvoorzitter Michiel Elinckx

29 januari 2019

15u15 0 Pepingen Aletheia De Guzman is de nieuwe voorzitter van CD&V-Pepingen. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie kozen de partijleden De Guzman als nieuwe voorzitter.

Aletheia De Guzman is leerkracht secundair onderwijs in Halle en onder meer actief in de preventieve hulpverlening. Naast de nieuwe afdelingsvoorzitter werden de jongerenvoorzitters aangeduid. Jeroen Decrick en Femke Dossé kregen het mandaat van jongerenvoorzitter. Paula Barbé blijft dan weer vertegenwoordiger voor Vrouw & Maatschappij.