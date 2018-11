Adventsconcert in abdijkerk Michiel Elinckx

08 november 2018

Rebecca Lefèvre en Adelheid Glatt brengen op zondag 2 december een adventsconcert in de abdijkerk van Bellingen.

Het moet een intiem concert worden met een bezinningsmoment om de kersttraditie en de typische sfeer van de decembermaand binnen te stappen. Na het concert bieden de muzikanten in ’t Kelderke van Ter Loo hun zelfgebakken adventstaart aan. Er is ook de mogelijkheid om na het concert in het kasteel-klooster Ter Loo een bezoek te brengen aan de tentoonstelling over Pepingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het concert begint om 15 uur. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop. Meer informatie en inschrijven via info@kunstinpepingen.be.