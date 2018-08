Adelin en en Marie-France vieren hun gouden huwelijk 10 augustus 2018

Adelin De Vylder (73) en Marie-France Vansteenwinckel (74) uit de Lenniksesteenweg hebben in Ons Parochiehuis hun gouden huwelijk gevierd. Adelin is afkomstig uit Vilvoorde, Marie-France komt uit Beersel. De liefde voor de postzegels bracht hen bij elkaar. Adelin had er boeken vol van en ging naar de postzegelclub in Brussel. Daar kwam Marie-France regelmatig met haar tante. Zij trok na haar studies als regentes snit voor 2 jaar naar Marokko als lekenhelpster. Toch trouwden ze, terwijl Marie-France les gaf in het Imelda Instituut en Adelin nog wat verder studeerde en zijn legerdienst deed. Adelin begeleidt vandaag reizen in Noord-Vietnam, Bolivië, Iran of in Duitsland. Het gezin groeide met de kinderen Christophe en Sophie en de kleinkinderen Lea, Kyan en Luna.





(SMH)