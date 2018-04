Aan tafel in WZC Vander Stokken 10 april 2018

Woonzorgcentrum Vander Stokken organiseert op zaterdag 21 april een spaghetti- en croquefestijn. Iedereen is tussen 16 uur en 19.30 uur welkom. Meer informatie via centrum@wzchvanderstokken.be of 02/363.06.30. (MEN)