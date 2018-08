73 buren present op buurtfeest Plutsingenstraat 22 augustus 2018

De bewoners van de Plutsingenstraat, Teleweidestraat en Geilinck op de grens van Bogaarden en Heikruis hebben hun tweejaarlijkse straatfeest gehouden met de steun van het gemeentebestuur. De 73 buurtbewoners gingen in op de uitnodiging om te verzamelen in de schuur van Gert Hemelinckx. Voor Gert was het al de vijfde keer dat hij zijn accommodatie ter beschikking stelde. Voorheen was er al vier keer een straatfeest elders in de straat. Na een gezellige kennismaking met aperitief volgde een barbecue en een dessertenbuffet. Voor de organisatie zorgden Gert, Hilde, Geert, Lut, Eric, Martine, Ward en Martje.





(SMH)