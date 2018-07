6.000 euro subsidie voor fietsprojecten 16 juli 2018

De provincie Vlaams-Brabant geeft 6.730 euro subsidie voor drie fietsprojecten van scholen in Pepingen en Roosdaal. VBS Harten Troef krijgt 2.730 euro voor de aankoop van loopfietsen, driewielers en verkeerstekens. BuSO Sint-Franciscus van Roosdaal ontvangt 4.000 euro voor de aankoop van een elektrische tandem, fietsen en materiaal voor veiligheid van de fietsers. "We willen scholen stimuleren om van stappen en fietsen met de leerlingen een gewoonte te maken", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. "Ze stellen een jaarplan op met het hele jaar door aandacht voor praktische verkeerslessen. Zo doen kinderen en jongeren al vroeg ervaring op in het verkeer." (MEN)