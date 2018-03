"Zijn vrouw en hij vormden voorbeeldgezin" EX-WERKNEMERS LOVEND OVER BEKLAAGDE PUDDINGMOORD ERWIN VERHOEVEN

31 maart 2018

03u00 0 Pepingen Op de tweede dag van het proces rond de 'Puddingmoord' in Pepingen werden gisteren de laatste getuigen gehoord. Het waren vooral ex-werknemers van beklaagde Johnny Notaert die de revue passeerden. Ze omschreven hem als behulpzaam, eerlijk en correct.

Robert Paridaens, gepensioneerd uitbater van een transportbedrijf, overleed in november 2013. Een natuurlijke dood, zo leek het eerst. Maar bij nader inzien bleek in zijn lichaam een dodelijke dosis xtc aanwezig te zijn. Drie familieleden van de man - schoonzoon Oscar De Vits, kleindochter Christa De Vits en haar echtgenoot Johnny Notaert - werden opgepakt. Na wat sudderen gaven ze toe dat zij de tachtiger vergiftigden. Notaert kocht de xtc in Antwerpen, dochter De Vits draaide het geplette poeder in een portie vanillepudding en bracht die naar 'pépé'. Oscar De Vits is intussen zelf overleden, waardoor enkel nog zijn dochter en haar echtgenoot terechtstaan.





Die beweren dat ze de feiten pleegden omdat er met de man "geen land meer te bezeilen viel". Aanklager en burgerlijke partij - de dochter van de intussen ook al overleden lat-vriendin van Robert Paridaens - menen dat ze het eerder op de erfenis van de tachtiger gemunt hadden. Hij was nogal gul voor zijn nieuwe partner.





Gebroken man

Gisteren werden enkele ex-werknemers van Johnny Notaert - ook actief in de transportsector - verhoord. Ze hadden alleen woorden van lof over voor de man. "Iemand met gouden handen. Je mocht hem zelfs 's nachts bellen. Stond altijd klaar om te helpen. Eerlijk. Correct." Met zijn vrouw vormde hij "een voorbeeldgezin". De feiten konden ze maar moeilijk plaatsen. "Helemaal Johnny niet. Nooit agressief geweten." Zij die hem in de gevangenis bezochten, zagen "een gebroken man".





Eén van de ex-werknemers liet zijn job bij de gemeente staan om tijdens Notaerts preventieve hechtenis het bedrijf over te nemen en de jobs te redden. "Dat lukte zekere tijd. Tot we niet meer voor de lokale grootwarenhuisketen mochten rijden." Toen de chauffeurs van Notaert elders werk zochten, werden ze uiteindelijk telkens wandelen gestuurd. "Omdat bij de lokale grootwarenhuisketen een veto tegen ons gesteld werd. We mochten daar niet meer binnen. Waardoor potentiële werkgevers met ons niet veel konden aanvangen." De man die dat veto stelde, was de dispatcher van de grootwarenhuisketen én vriend van de dochter van de lat-vriendin van het slachtoffer.





Inpraten op getuigen

Diezelfde man 'dispatchte' tijdens de zittingen twee dagen lang de getuigenissen. Hij liep binnen en buiten en gedroeg zich in de rechtszaal een beetje alsof het een filiaal van zijn bedrijf was. "Sommige getuigen wilden om die reden liever niet komen", zei Jef Vermassen, advocaat van Johnny Notaert. Toen de man in kwestie gisterochtend in de zaal op getuigen begon in te praten, was voor Frédéric Thiebaut - advocaat van Christa De Vits - de maat vol. Hij vroeg de rechtbank in te grijpen. Wat ook gebeurde. "Er wordt niet gepraat en van hier naar daar gewandeld", zei de voorzitster.





De zaak wordt gepleit op 8 juni.