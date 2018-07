"Soms staan we hier zelfs in de file" GEMEENTE PAKT SLUIPVERKEER IN KIETHOMSTRAAT AAN MICHIEL ELINCKX

20 juli 2018

02u40 0 Pepingen Medewerkers van Colruyt Halle zullen vanaf september hun geliefde sluiproute via Beert niet meer kunnen nemen. De Pepingse gemeenteraad heeft de toegang van de Kiethomstraat beperkt tot plaatselijk verkeer. Omwonenden reageren opgelucht.

De Kiethomstraat, een weg van ongeveer 500 meter, ligt in het verlengde de Beertsestraat. Op werkdagen is het een geliefde sluiproute naar de kantoren van Colruyt in Halle. Honderden wagens rijden 's ochtends en 's avonds door de Kapellestraat, de Grimmingenstraat en het Beertse centrum. De smalle wegen zorgen voor gevaarlijke situaties. Vooral zwakke weggebruikers vermijden de baan door het vele verkeer.





Colruyt kondigde vorige week al extra maatregelen aan om personeel veilig naar het werk te leiden. De distributieketen legde zelf een fietspad aan doorheen het gehucht Elbeek naar de Wilgenveldsite. De stad Halle en de gemeente Pepingen nemen nu extra maatregelen. Alleen landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en inwoners mogen vanaf september de Kiethomstraat nog in. Automobilisten die naar Halle rijden, moeten via de Ninoofsesteenweg. "Met deze maatregel wil Pepingen enerzijds de leefbaarheid in heel Beert verbeteren", zegt burgemeester Luc Decrick (CD&V). "Anderzijds willen we het fietsverkeer naar Halle aanmoedigen door mee te zorgen voor een snelle en veilige verbinding. We komen tegemoet aan de vraag van de Fietsersbond, die de situatie eerder analyseerde. We voeren de maatregel in september pas in, nadat de Halse Beersestraat hersteld zal zijn. De Kiethomstraat blijft evenwel open voor verkeer tijdens de zomervakantie."





Buurt tevreden

In de Kiethomstraat wonen slechts een tiental bewoners. Toch zijn die erg tevreden over de maatregel van de Pepingse gemeenteraad. De laatste jaren zagen ze het sluipverkeer toenemen tijdens de avond- en ochtendspits. "Soms stond er een minutenlange file", zegt buurtbewoner Stan De Maeseneer. "Dat kan je je toch niet voorstellen? Een file in een landelijk dorp zoals Beert. Het is dus goed dat er eindelijk iets gebeurt. Het wegdek is ook niet schitterend. Als er een tegenligger afkomt, raakt het verkeer verstopt. We kunnen dit alleen maar toejuichen." De Maeseneer benadrukt ook het gevaar voor zwakke weggebruikers. Zelf vermeed hij zijn straat zoveel mogelijk. "Als ik met de fiets naar Halle ging, maakte ik een ommetje via het centrum van Beert. Anders was het gewoon niet veilig. Hopelijk kent de maatregel zijn gewenste effect. Dat zou het in ieder geval leefbaarder maken."