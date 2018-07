"Mooi eerbetoon aan onze stichter" VERNIEUWDE HALFOOGSTFEESTEN BELLINGEN STELLEN NIET TELEUR MICHIEL ELINCKX

30 juli 2018

02u28 0 Pepingen Meer dan 4.000 mensen hebben afgelopen weekend genoten van de 61ste editie van de Bellingse Halfoogstfeesten. Een after work festival, een metalfuif, en een eerbetoon aan stichter Marcel Seghers lokten heel wat volk naar de Hondzochtstraat.

Dankzij het prachtig weer was de 61ste editie van de Bellingse Halfoogstfeesten een schot in de roos. Voor de organisatie was het bovendien een extra speciale editie. De affiche werd grondig vernieuwd met enkele nieuwe, originele accenten. Donderdagavond was er voor de tweede keer het after work festival - in samenwerking met café De Bascule. Vrijdag koos de organisatie voor een Throwback Metal Party. "We zijn niet ontevreden over de metalfuif", zegt organisator Rudy Seghers. "Op het feestterrein was er een gezellige drukte. Heel veel mensen hadden interesse in de metalfuif. Het was niet echt over de koppen lopen, maar we kunnen tevreden zijn over de opkomst. Het is eens iets anders. Ik denk dat we heel wat mensen hebben blij gemaakt."





Paaldansen

Ook op zaterdag had de organisatie een verrassing in petto. Naast de traditionele jogging was er een demonstratie paaldansen. De dames van Vereniging Pole Dance Belgium vertoonden hun kunstjes onder de loden zon op het podium. "Paaldansen wordt al lang niet meer alleen beoefend in stripclubs", aldus de danseressen. "De laatste acht jaar worden er jaarlijks kampioenschappen georganiseerd over de hele wereld en steeds meer sportclubs bieden paaldansen aan. Iedereen kan het leren, het is een sport voor jong en oud. Daarom willen we paaldansen uit de erotische sfeer halen en aan een groot publiek tonen. Met het optreden hier hebben we dat doel bereikt." De demonstratie vatte een halfuur na het vastgelegde schema aan. Ondanks de vertraging was de opkomst erg mager. Slechts een tiental mensen stond voor het podium te kijken naar de danseressen.





Gratis toegang

Zondagavond werden de Halfoogstfeesten afgesloten met Bellingen Zingt & Danst, een eerbetoon aan Marcel Seghers. Op 29 mei overleed Seghers op 81-jarige leeftijd. De voormalige burgemeester van Bellingen was een van de drijvende krachten achter de Halfoogstfeesten. Uitzonderlijk was de toegang gratis. Een hele avond speelden deejays songs uit 60 jaar Halfoogstfeesten. Enkel groepen die ooit op het podium van het evenement stonden, kwamen aan bod. Met de fuif kwam een eind aan een sfeervolle editie van de Halfoogstfeesten.