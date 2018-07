"Klaar om nieuw hoofdstuk te schrijven" DORPSFEESTEN BOGAARDEN NEMEN AFSCHEID VAN LOCATIE MICHIEL ELINCKX

23 juli 2018

02u27 0 Pepingen De veertigste editie van de Dorpsfeesten Bogaarden is vlekkeloos verlopen. De organisatie mocht meer dan 4.000 bezoekers ontvangen. Het was de laatste keer dat de Dorpsfeesten op het grasterrein in het centrum van Bogaarden plaatsvond.

De Bogaardse Dorpsfeesten werden vrijdag op gang getrapt met een seniorennamiddag en Bogaarden Barst. De overdekte tent zat afgeladen vol voor een zwoele feestnacht. Zaterdag was het tijd voor de kinderen, met een speelnamiddag en een kinderjogging. Gisteren werd de laatste dag gestart met de Bumkestochten en het Spel zonder Grenzen. Mama's Jasje en Bram en Lennert mochten de feesteditie gepast afsluiten. Doorlopend was er het mosselrestaurant op de weide. Dit jaar werd er maar liefst 1,8 ton mosselen verorberd. "We zijn erg tevreden", zegt organisator Dirk Paridaens. "Er waren geen noemenswaardige problemen. Het goede weer zorgde voor heel wat bezoekers. Ook al heeft dat soms zijn gevolgen voor het mosselrestaurant. Bij tropische temperaturen komen oudere mensen minder mosselen eten. Maar toch vonden ze hun weg naar de weide."





Verkoop weide

De feesteditie stond nog meer in de kijker door de verkoop van het terrein. Vorige maand werd beslist dat de weide, waar de Dorpsfeesten al van in het begin plaatsvonden, verkocht werd. De organisatie heeft niet de financiële slagkracht om de weide te kopen, waardoor ze uitkijken naar een andere locatie. "Morgen (vandaag, red.) gaan we drie locaties bekijken. Een van die terreinen zal het zeker worden. Nu we de tenten ter beschikking hebben, kunnen we rustig bekijken wat de beste optie is. De Dorpsfeesten hebben dus zeker nog een toekomst. Maar we wachten af met een definitieve beslissing. Binnenkort maken we de nieuwe locatie bekend. Het is natuurlijk een hele logistieke operatie. We willen dat alle podia en evenementen met elkaar verbonden zijn. Daarom moeten we dicht bij het centrum blijven." Het afscheid van hun vertrouwde weide valt de organisatie zwaar, maar toch blikken ze met een goed gevoel terug. "Het is nu zo, we maken er het beste van. Dat het hier de laatste keer feest is, maakt het een beetje emotioneel. Vooral op het einde van de Dorpsfeesten zullen we beseffen dat het hier gedaan is. We hebben enorm veel mooie momenten beleefd op onze weide. We zijn klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven op een andere plaats. De Bogaardse Dorpsfeesten zal ook volgend jaar onze kleine deelgemeente op zijn kop zetten. Dat staat vast."