"Jammer dat drie buren gelijk krijgen" MATER DEI ZIET VERGUNNING NIEUW ZORGCOMPLEX GESCHRAPT WORDEN MICHIEL ELINCKX

12 april 2018

02u25 0 Pepingen Mater Dei kan voorlopig een streep trekken door de plannen voor een nieuw zorgcomplex. Buurtcomité 'Red het Klooster van Heikruis' heeft namelijk gelijk gekregen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die nu dus ook de bouwvergunning geschorst heeft.

De plannen voor het nieuwe zorgcomplex van Mater Dei veroorzaakten al heel wat beroering. De huidige gebouwen, die het dorpsgezicht van Heikruis mede bepalen, zouden plaatsmaken voor een nieuwbouw. En ook de historische parktuin zou op termijn verdwijnen. Begin september leverde de provincie nog een bouwvergunning af, waarop buurtcomité 'Red het Klooster van Heikruis' naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapte.





En die Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het comité nu gelijk gegeven, en schorst de vergunning voor het nieuwe woonzorgcentrum. Volgens de raad wordt in de plannen geen rekening gehouden met de historische waarde van de site en de parktuin. Een beslissing die bij directeur Mark Hautekiet hard aangekomen is. "Een grote verrassing is het niet echt", geeft hij toe. "Maar we hadden wel enige redelijkheid verwacht. Er wordt te weinig rekening gehouden met de nood aan dit nieuwe gebouw. Het huidige gebouw - een voormalig klooster - is fel verouderd en voldoet al lang niet meer aan de hedendaagse eisen in de zorgsector. Het is jammer dat drie buren gelijk krijgen, en zo meer dan honderd bewoners en personeelsleden in de kou zetten. Zij wachten echt op de nieuwe infrastructuur."





Geen gesprek met buren

Wat Mater Dei nu zal doen, is koffiedik kijken. Volgende week komt de raad van bestuur samen om de uitspraak te bekijken. "Deze procedureslag kost ons erg veel tijd en geld", zegt Hautekiet. "Wij moeten onze advocaten blijven betalen, terwijl we hier echt niet op gerekend hadden. Of we met het buurtcomité gaan samenzitten? Neen. Hun plannen zijn gewoon onrealistisch. Zij willen het voormalige klooster behouden, maar het gebouw is afgeleefd. Daar zijn geen alternatieven voor. We zullen wel rond de tafel zitten met de verschillende administraties van de betrokken overheden. Zo kunnen we exact uitzoeken wat zij willen en eisen."





Het buurtcomité reageert dan weer tevreden. De leden hopen dat het rusthuis nu naar hun eisen zal luisteren. "95 procent van het arrest komt overeen met onze opmerkingen", zegt Koen Van Cauter. "Het is tijd dat Mater Dei de plannen aanpast. Wij hebben een alternatief voorstel ingediend. Waarom gebruiken ze dat niet? Wij vinden dit natuurlijk wel erg voor alle betrokkenen. Hopelijk komt er snel schot in de zaak. Wij staan open voor dialoog, zoals dat altijd het geval geweest is."