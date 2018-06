"Hij deed alles voor de man in de straat" OOK DE BLOCK SPAART MOOIE WOORDEN NIET TIJDENS AFSCHEID BURGEMEESTER SEGHERS MICHIEL ELINCKX

07 juni 2018

02u34 0 Pepingen Goed vijfhonderd rouwenden hebben gisteren afscheid genomen van Marcel Seghers, de laatste burgemeester van Bellingen. Het liberale boegbeeld overleed op 29 mei na een jarenlange ziekte op 81-jarige leeftijd. Onder de aanwezigen ook heel wat prominenten, zoals minister Maggie De Block.

Minister De Block nam ook zelf het woord, en spaarde de lof voor Seghers niet. "Marcel was diepblauw", sprak ze. "Hij deed alles voor de liberale partij. Daar zijn we hem eeuwig dankbaar voor."





En dat Seghers veel gedaan heeft voor de liberalen, is geen overdreven statement. In 1956 vervoegde hij de toenmalige Liberale Partij. Vier jaar later hield hij de lokale afdeling van PVV - de voorloper van VLD en later Open Vld - boven de doopvont. Van 1970 tot 1976 was hij de laatste burgemeester van Bellingen, waarna die gemeente fuseerde met Pepingen. "Hij was zo fier op 'zijn' Bellingen", aldus De Block. "Hij heeft deze streek vaak op de kaart gezet, met tal van organisaties. Toen ik Marcel beter leerde kennen via mijn echtgenoot Luc, was ik verbaasd over de grote namen die hij naar de Halfoogstfeesten wist te halen. Hij was een volksmens die alles deed voor de man in de straat. Bedankt voor alles, Marcel."





Naast De Block kwamen ook zanger Paul Severs, burgemeester Luc Decrick, en partijgenoten Eddy Timmermans, Jef Valkeniers en Walter Zelderloo afscheid nemen van Marcel Seghers. Maar ook de inwoners tekenden massaal present. De kerk van Bellingen, waarvan Seghers nog zelf het restauratiedossier opstelde, zat afgeladen vol. Zo'n honderd mensen moesten de plechtigheid zelfs buiten de kerk volgen.





Wegwijzer

In de kerk werd ook een brief voorgelezen van Monique, de vrouw van Marcel Seghers. "Na dertig jaar moet ik je laten gaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze in de hemel mijn verzorgende taak zullen overnemen. Onze relatie was groots. Je had oneindig veel goedheid in je, en een uitermate intelligente kijk op de samenleving. Je was niet alleen mijn wegwijzer, maar die van vele mensen. Jouw roots lagen in Pepingen, de laatste jaren vond je rust in Antwerpen. Je keerde ook graag terug naar Lanzarote, het eiland waar je kon wegdromen. Ondanks jouw ziekte ben je blijven vechten. Die strijd hebben we samen gestreden. Nu moet ik jou, mijn grote meneer, laten gaan. Dank voor alles en rust zacht."





Politieke duizendpoot

Rudi Seghers, zelf gemeenteraadsvoorzitter in Pepingen, eerde zijn vader met de omschrijving van 'politieke duizendpoot'. "Toen we klein waren, was het moeilijk om jouw leven te volgen", sprak hij. "Jij was overal, altijd nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Naarmate we ouder werden, konden we jouw leven beter volgen. Vooral jouw levenshouding blijft ons bij. Je zei ons altijd dat we erin moesten blijven geloven. Met vallen en opstaan, maar nooit rancuneus. De laatste maanden waren erg zwaar, maar toch behield je jouw spirit. Je hebt elke dag geleefd en iedere dag beleefd."





Na de uitvaartplechtigheid in het kerkje van 'zijn' gemeente kreeg Marcel Seghers zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Bellingen.