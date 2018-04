"Gluren? Op zoek naar mijn schaap, ja" 12 april 2018

02u25 0 Pepingen Een 65-jarige schapenhoeder uit Pepingen riskeert dertig maanden cel voor belaging en voyeurisme.

Tussen 2014 en 2017 zag zijn buurvrouw meermaals hoe de beklaagde in haar tuin rondhing. Toevallig dook hij altijd op na zonsondergang en wanneer zij met haar 8-jarige dochtertje in de badkamer zat. Hij werd ook een keer betrapt toen hij gehurkt achter een haag zat toe te kijken hoe zijn buurvrouw aan het zonnen was. Het gezin plaatste uiteindelijk bewakingscamera's en ook op die beelden was de opdringerige buurman meermaals te zien.





Maar de man, een schapenboer, had een originele uitleg. "Ik was op zoek naar een loslopend schaap", klonk het. Zijn advocate deed daar nog een schepje bovenop. "Als mevrouw niet gezien wilde worden, moest ze haar gordijnen maar sluiten." Uitspraak op 9 mei. (WHW)