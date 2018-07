"Eén onweer kan wijn nog verpesten" PAJOTSE RANKEN HEBBEN ER NOOIT BETER VOOR GESTAAN, MAAR... MICHIEL ELINCKX

28 juli 2018

02u32 1 Pepingen Waar landbouwbedrijven kreunen onder de droogte, wrijven wijnboeren zich in de handen. Want terwijl zowat iedereen zit te puffen en te blazen, doen de ranken het net erg goed bij deze tropische temperaturen. "Maar augustus wordt de cruciale maand", klinkt het.

Nee, de opwarming van het klimaat is geen goede zaak. Maar toch zijn er enkele voordelen. Zo wordt het Pajottenland, met z'n glooiende landschap, langzaamaan een ideale streek voor wijnboeren. In 2013 besliste Eric Geyssens al om zijn kans te wagen en de eerste Pajotse wijn te maken. Zijn wijndomein Dappersveld werd een succes, en dat is ook Sam Dehandschutter van wijnrestaurant Sir Kwinten en het Krekelhof niet ontgaan. Vorig jaar besloten beide heren om samen te werken, en dat doen ze nu op wijndomein Dappersveld-Woestijn. En hun wijnhuis produceert nu jaarlijks 15.000 liter.





Eric Geyssens verwacht intussen voor dit jaar een uitstekende oogst, met dank aan de aanhoudende droogte. "Door de warmte moeten de wortels van de wijnranken dieper de grond in om water te vinden", legt hij uit. "Hierdoor krijgen ze meer 'mineraliteit', en dat komt onze wijn ten goede. Meer mineraliteit betekent immers een breder smakenpallet. Bijgevolg zal onze wijn kwaliteitsvoller zijn." Maar het is niet alleen de recente droogte die een rol speelt. "We hebben ook een vlekkeloos voorjaar gehad. Er waren geen vorstdagen, waardoor de druiven niet kapotgingen."





Augustus wordt cruciaal

Al zijn ook de Pajotse wijnboeren nog niet binnen. Augustus wordt immers een cruciale maand, waarin er nog heel wat fout kan lopen. De weersvoorspellingen zien er voorlopig goed uit, maar één hevig onweer is voldoende om alles te verpesten. "En als het een week aan een stuk zou regenen, dan zullen de druiven zwellen en barsten", klinkt het. "Bovendien brengt regenval meer bacteriën en virussen met zich mee. Hagel kan de bladeren en de druiven zelf dan weer kapotmaken. We mogen dus niet te vroeg victorie kraaien, al loopt alles tot dusver wel perfect. We hebben de wijnranken nog nooit zo weinig moeten onderhouden."





Al heeft het warme en droge weer toch ook voor de wijnboeren een keerzijde: jonge ranken kunnen moeilijker groeien. Toch ziet Sam Dehandschutter het allemaal goedkomen. "Ik ben ervan overtuigd dat de ranken hierdoor sterker zullen worden. De jonge planten zullen dit wel overleven en op jonge leeftijd grotere wortels krijgen. Ook dat zal de wijnoogst ten goede komen."





Wat de komende zomers zullen brengen, is nog koffiedik kijken. Maar voor Geyssens en Dehandschutter mag Vlaanderen een warmer klimaat krijgen. "Een beetje regen is altijd goed", zegt Geyssens. "We willen andere landbouwers ook steunen. Maar deze zomer is alleszins abnormaal, en wellicht zullen we dit in de toekomst vaker zien. De vooruitzichten voor de Pajotse wijn zijn dus goed."