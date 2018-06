"Deze mensen waren ten einde raad" PUDDINGMOORD: VORDERING TOT 14 JAAR CEL PLEIDOOI VOOR MILDHEID ERWIN VERHOEVEN

02u47 0 Pepingen Dertien en veertien jaar cel. Dat is wat de aanklager een "rechtvaardige straf" vindt voor Christa De Vits (43) en haar echtgenoot Johnny Notaert (47) uit Pepingen. Ze staan terecht voor de moord op de 89-jarige Robert Paridaens. Jef Vermassen en Frédéric Thiebaut, de advocaten van het duo, vragen om hen niet terug naar de cel te sturen.

Robert Paridaens, gepensioneerd uitbater van een transportbedrijf, overleed in november 2013. Een natuurlijke dood, zo leek het eerst. Maar een toxicologisch onderzoek leerde dat in zijn lichaam een dodelijke dosis xtc aanwezig was. Drie familieleden van de man - schoonzoon Oscar De Vits, kleindochter Christa De Vits en haar echtgenoot Johnny Notaert - werden opgepakt. Na een tijdje gaven ze toe dat zij de tachtiger vergiftigd hadden. Notaert kocht de xtc in Antwerpen, dochter De Vits draaide het geplette poeder in een portie vanillepudding en bracht die naar haar opa. Oscar De Vits is intussen zelf overleden, waardoor enkel nog Christa en Johnny terechtstaan.





"Het was geen leven meer", vertelden ze gisteren op hun proces. De intussen overleden Oscar woonde nog in bij het slachtoffer, Christa deed er de was en de plas. "Wij gingen er elke dag langs. Deden alles voor hem." Maar peetvader Robert was van de bijzonder lastige soort, dixit de beklaagden. "De situatie ging ontploffen", legde Johnny uit. "Oscar had wapens. Wij waren op. Mijn vrouw was twintig kilo afgevallen van de miserie." Johnny en Christa legden het initiatief voor de moord wel bij Oscar. "Hij had het idee om zware medicatie toe te dienen. Hij had die nog ergens liggen van zijn vrouw, die een tijd voordien overleden was." Van zware medicatie evolueerde het plan naar xtc, die Johnny in Antwerpen kocht. Maar het duo ontkende dat het hen om de erfenis ging. "Christa was inderdaad enige erfgename. Maar we hebben al het geld meteen doorgestort naar Oscar."





Van verdriet naar haat

"Dit is het lied van nodeloos verdriet. Verdriet dat men nooit van buiten ziet, maar dat diep vanbinnen groeit en ooit tot haat openbloeit", begon aanklager Liesbeth Verlinden haar vordering. Ze toonde een zeker begrip voor de situatie van de beklaagden. "Dit is een Griekse tragedie. Een menselijk drama. Ze vraagt een menselijke beslissing." Het Openbaar Ministerie kon voor beiden natuurlijk niet om de kwalificatie moord heen. "Ze hebben tijd genoeg genomen om het voor te bereiden én dus ook om er mee op te houden." Maar na lang wikken en wegen kwam Verlinden uit op een vordering van dertien jaar voor Christa De Vits en veertien jaar voor Johnny Notaert. "Hier een rechtvaardige straf op kleven, was de lastigste klus uit mijn carrière. Er zijn de feiten, maar ik kan ook niet voorbij aan de tirannieke, kwetsende persoonlijkheid van het slachtoffer. Maar er waren andere oplossingen. Niemand heeft het recht een ander het leven te ontnemen." Verlinden hield ook rekening met de kinderen van de twee beklaagden. "Misschien de grootste slachtoffers in deze zaak."





Uitlokking

Jef Vermassen, advocaat van Johnny Notaert, pleitte dat er sprake was van uitlokking. Hij beschreef het slachtoffer als een bijzonder moeilijke man. "Een man die tegen zijn stervende dochter (de moeder van Christa, red.) zegt: 'Zijt ge nu nog niet dood?' De relatie met zijn schoonzoon Oscar was zo mogelijk nog moeilijker. En ook zijn kleindochter Christa, die hem kwam helpen, deelde in de beledigingen. Toen Johnny Notaert tegen hem inging om het voor zijn vrouw op te nemen, kreeg hij een stoel naar het hoofd. Op dat moment was de maat vol. Deze mensen hebben toen een vreselijke fout begaan. Maar zij zagen geen andere uitweg meer."





Vermassen opperde enkel de al uitgezeten voorhechtenis - elf maanden - effectief uit te spreken. "Een nieuw verblijf in de gevangenis zou hun leven te zwaar hypothekeren." Fréderic Thiebaut, advocaat van Christa De Vits, zei dat zijn cliënte een ondergeschikte rol speelde in het verhaal. "Wie nu ook de drijvende kracht was achter het plan, haar man of haar vader Oscar."





Uitspraak op 28 juni.