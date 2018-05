"Alternatief voor kibbelende klassieke partijen" VRIENDENKRING DVP KOMT OP TIJDENS VERKIEZINGEN MICHIEL ELINCKX

04 mei 2018

02u46 0 Pepingen Vriendenkring Door en Voor Pepingen (DVP) vormt een lijst tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Vooral door het politieke debacle van de voorbije jaren, met anderhalf jaar onbestuurbaarheid tot gevolg, deed DVP naar de politiek stappen.

DVP ontstond tien jaar geleden als vriendenkring. "Bedoeling was om als buren mekaar beter te leren kennen", aldus lijsttrekker Kristof De Cuyper. "We maakten al snel naam en groeiden erg sterk. Doorheen de jaren hadden we tal van activiteiten, zoals een bakwedstrijd of een inzamelactie voor speelgoed. We brachten de Pepingenaren dichter bij mekaar."





Trieste politieke soap

De laatste jaren keek DVP met verbijstering toe naar het politieke schouwspel. Door de overstap van schepen Peter Lacres naar oppositiefractie CD&V/sp.a verloor toenmalig burgemeester Eddy Timmermans (LVB) zijn meerderheid in de gemeenteraad. Het gevolg was een triestige politieke soap. Pepingen werd drie maal onbestuurbaar verklaard, anderhalf jaar lang werd er amper iets beslist in de gemeenteraad. In april 2017 keerde de rust in Pepingen terug met de aanstelling van Luc Decrick (CD&V) als burgemeester.





Het gekibbel tussen meerderheid en oppositie wekte irritatie op bij de bevolking. "Daarom besluit DVP om de politiek in te stappen", zegt De Cuyper. "We willen, los van politieke kleur, een alternatief bieden voor de kiezer. De negatieve crisissfeer van de laatste jaren helpt ons niet vooruit. DVP staat voor een andere manier van aan politiek doen. We willen een verantwoord en behoorlijk bestuur, los van verzuring. We kunnen een beslissende rol spelen bij de verkiezingen, maar daar is het ons niet om te doen. De Pepingenaar staat centraal, zij moeten op de eerste plaats komen. Bij Antwerp zeggen ze dat ze 'de ploeg van 't stad' zijn. Wel, wij zijn 'de partij van 't dorp. De burger mag niet nog eens de dupe worden van het politiek gekibbel."





Met de komst van DVP zullen er maar liefst vijf partijen - LVB, CD&V/sp.a, Groen, N-VA en DVP - op het stemformulier prijken. Nooit eerder kwam zoveel partijen op in een landelijke gemeente als Pepingen.





"Dat is een algemene trend", vindt De Cuyper. "Kleinere partijen, zoals Groen, willen ook voet aan grond zetten in de Vlaamse dorpen. Daarnaast zijn er burgers die zelf het heft in handen nemen. Wij hopen dat de kiezer ons een plaats gunt in de gemeenteraad, zodat we kunnen wegen op het bestuur. We willen niet in hokjes denken en het algemeen belang voorop stellen. Spijtig genoeg werd dat de voorbije jaren amper gedaan."





