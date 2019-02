Zo zal de eerstegraadsschool van Sint-Hubertus eruitzien Birger Vandael

25 februari 2019

14u58 0 Pelt Vandaag zijn de werken op het schooldomein van Sint-Hubertus in Neerpelt van start gegaan. “In het nieuwe gebouw zullen de 12-jarigen les volgen. Ze krijgen er grote, ruime klaslokalen en vaklokalen”, klinkt het bij de school. Tegen april 2020 moet het gebouw klaar zijn.

“De eetzalen zullen licht en aangenaam zijn en de personeelsleden zullen kunnen samenwerken in een groot en ruim leraarslokaal”, klinkt het nog. Ook opvallend zullen de moderne, ruime technieklokalen zijn. Het gebouw zal bovendien een pak energiezuiniger zijn dan de norm oplegt. Er komen zonnepanelen op het dak en er is gekozen voor duurzame materialen. De vormgeving is sober, open, licht en ruim. Er wordt ook een deel van de bestaande lokalen gerenoveerd. In de nabije toekomst wordt bovendien ook de buitenkant van het historisch schoolgebouw en de kapel aangepakt.

Het schoolbestuur van scholengroep Wico zal ook de infrastructuur moderniseren. Alles samen kost het project 8 miljoen euro. “Het kompas van het schoolbestuur staat in de richting van investeren, zodat kwaliteitsvol onderwijs mogelijk wordt en onze jongste leerlingen zich op deze campus goed voelen en er volop zichzelf kunnen ontdekken en de wereld veroveren.”