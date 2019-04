Zevental veroordeeld tot zes maanden cel omdat ze Neerpeltenaar (28) lieten sterven in de tuin Birger Vandael

12 april 2019

09u55 0 Pelt Zeven personen zijn veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor hun aandeel in de dood van een 28-jarige Neerpeltenaar. In een Lommelse woning nam het slachtoffer die dag een teug van een flesje water, niet wetende dat het gevuld was met pure GBL. De volgende ochtend lag hij dood in de tuin. “Ik heb foto’s gezien van hoe hij in de regen buiten in de tuin lag, onmenselijk en schandalig”, aldus de vader van het slachtoffer.

Het was een zondag in maart 2016 toen de acht hoofdrolspelers, waaronder één vrouw, allemaal in Lommel verzamelden. Het is zeker dat de Neerpeltenaar op een bepaald moment dronk van het flesje GBL en het vermoeden is dat hij dit per ongeluk deed. Enkele aanwezigen keken vreemd op. De party drug, bekend om haar onaangenaam zure smaak, staat er immers om bekend gemengd te worden met water. “Hij wist niet dat er GBL in het flesje zat en was vervolgens ook danig in paniek voor een overdosis”, aldus de advocate van de nabestaanden.

Melk zou helpen

Een 37-jarige man die aanwezig was bij de feiten, vertelde dat het slachtoffer wel nog wat van het goedje kon uitspuwen. “Daarna werd hem aangeraden een glas melk te drinken omdat dit een stabiliserend effect kan hebben. Ik weet niet of hij dat effectief gedaan heeft, maar hij was wel euforisch.” Een 27-jarige man beschreef hoe de man danig tekeer ging: “Ik zei hem nog: ‘kunt ge even stoppen met rondspringen, we zijn hier met belangrijke dingen bezig’.”

Het lijkt erop dat het slachtoffer vervolgens een beetje uit het oog verloren werd. “Ze hebben het allemaal manifest nagelaten om het slachtoffer te helpen of om adequaat te reageren”, stelde de advocate van de nabestaanden. Een deskundige gaf aan dat iemand die een dergelijke hoeveelheid GBL binnenkrijgt, na een halfuur in een diepe slaap kan terechtkomen, die overgaat in een coma en vervolgens overlijden. De cocktail met andere drugs is het slachtoffer uiteindelijk fataal geworden. “Als die handel er op dat adres niet was geweest, had hij niet van het flesje gedronken en was hij niet overleden”, besluit de advocate, die sprak van schuldig verzuim.

Buitenstaander vertelt echte versie

Twee weken later vertelde een buitenstaander in een parallel dossier aan de speurders wat er echt was gebeurd die avond. “Hij gaf aan dat er geen ambulance werd gebeld omdat de aanwezige drugshandelaars niet gepakt wilden worden”, vertelde de procureur bij de behandeling. Voor de drugshandel wordt het zevental echter niet veroordeeld.

De vader van het slachtoffer begrijpt niet dat niemand zijn zoon geholpen heeft: “En dan ook nog eens zijn portefeuille, gsm, tabak en aansteker stelen. Hebben jullie dan geen hart? Zag je hem liever sterven dan de hulpdiensten te verwittigen en dat allemaal om het handeltje in GBL en GHB te verdoezelen? Je moet je medemens helpen, maar onze zoon is er niet meer en we zijn kapot van verdriet.”

Twee beklaagden moeten effectief naar de cel, de andere vijf krijgen uitstel van hun straf. Iedereen dient een boete van 600 euro te betalen. De ouders van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding van ongeveer 10.000 euro.