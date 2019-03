WICO-scholen werken met viermaandenplan rond klimaat Birger Vandael

15 maart 2019

08u22 0 Pelt Naar wekelijkse gewoonte komen vandaag enkele duizenden jongeren op straat voor het klimaat. In de WICO-scholen werkt men ook actief rond het thema. Geen grootse parades door de dorpen, wel een constructief viermaandenplan.

De WICO-scholengemeenschap verzamelt Mater Dei, Sint-Maria, Sint-Hubertus, Tio (Pelt), Salvator (Hamont-Ache), Sint-Jozef (Lommel) en het buitengewoon secundair onderwijs in Pelt en Sint-Elisabeth (Wijchmaal). “We hebben in februari uit elke school leerlingen samengebracht die iets willen doen rond het klimaat. Van elke school nam ook een leraar deel aan het overleg. Dat leverde twee boeiende bijeenkomsten op waarbij een viermaandenplan werd opgesteld.”

Directeur van DNA-WICO Mieke Molemans geeft aan dat er inmiddels al verschillende activiteiten rond de bewustmaking van het klimaatprobleem plaatsvonden. “Zo deed in februari elke campus mee aan de Dikke Truiendag. Daar stopt het niet mee: volgende week vrijdag 22 maart is er op alle scholen een actie- en informatiedag naar aanleiding van de Wereldwaterdag. In april zal men vier dagen na elkaar het eerste lesuur starten met een Kahoot-quiz om zo alle leerlingen spelenderwijs wat klimaatwijzer te maken. In de maand mei zullen de leerlingen hun vragen aan de gemeentebesturen en de schoolbesturen op papier zetten en gaan overhandigen.”