Werken op de Lindelsebaan gaan van start BVDH

25 maart 2019

12u41 0 Pelt Vanaf vandaag worden nieuwe voetpaden aangelegd op de Lindelsebaan. Daardoor zal er in opeenvolgende fases eenrichtingsverkeer gelden.

In een eerste fase zijn de Moldershoevenstraat en Weyerstraat/Langstraat aan de beurt, hierna volgen de Weyerstraat/Langstraat en Vrenenstraat (fase 2), de Meerstraat en de Koningsstraat (fase 3) en de Koningsstraat – Rijmenstraat/Pijpenstraat (fase 4). De rijrichting van het eenrichtingsverkeer is in de richting van Eksel. Voor het doorgaand verkeer richting Overpelt is er een omleiding via de Noord-Zuidverbinding. De handelaars die zich in de werkzone op de Lindelsebaan bevinden, zullen steeds bereikbaar zijn via een plaatselijke omleiding. Gelijktijdig met deze wegenwerken zullen er in de andere fases op de Lindelsebaan voorbereidende werken uitgevoerd worden door de nutsleidingen. In die zones is er beurtelings verkeer. Er is een fietsomleiding voorzien via de Hoevenstraat tussen de Moldershoevenstraat en Pijpenstraat.

Fietsveilig kruispunt

Bij de fietsveilige herinrichting van de Lindelsebaan wordt ook een heraanleg van het kruispunt met de Kleinmolenstraat en Hobosstraat voorzien. Dit kruispunt fungeert als een druk oversteekpunt op het fietsroutenetwerk en krijgt daarom een fietsveilige inrichting. Vanaf de laatste week van april zal dit kruispunt gedurende een maand volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Een plaatselijke omleiding wordt voorzien.

Indien alles volgens plan verloopt, zullen de werken aan de Lindelsebaan op het einde van het jaar afgerond zijn. Tegen dan heeft de vijf kilometer lange weg nieuwe voetpaden en zijn ook de nodige vernieuwingen onder het wegdek en de voetpaden gebeurd.