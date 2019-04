Werken in het centrum van Neerpelt BVDH

10 april 2019

11u50 0 Pelt Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van de paasvakantie gebruik om werken uit te voeren aan het wegdek van de Koning Albertlaan en de Heerstraat. Deze gaan op maandag 15 april van start en moeten tegen het einde van de week klaar zijn.

Het wegdek van de Koning Albertlaan en de Heerstraat is momenteel op een aantal locaties in slechte staat. Om het rijcomfort en de veiligheid van de weggebruikers te verhogen, zal het agentschap deze stukken herstellen. De aannemer zal telkens werken tussen 08.30 uur en 18.00 uur. Voor het verkeer richting Hamont-Achel geldt dan een omleiding. In de omgekeerde richting blijft de gewestweg open. Tijdens de werkuren zullen de Groenstraat en de Stationsstraat ook afgesloten zijn ter hoogte van de Heerstraat. Deze straten blijven bereikbaar via een lokale omleiding.

Fietsers kunnen steeds in beide richtingen langs de werfzone rijden. Om de werkzaamheden op een vlotte en veilige manier uit te kunnen voeren, zal er tijdens de werkuren een parkeerverbod gelden langs de Heerstraat tussen de Stationsstraat en de spoorwegbrug. Tussen het kruispunten met de Vonderstraat en de Stationsstraat zal enkel aan de zijde richting Hamont een parkeerverbod gelden.