Welkom in Pelt, strijdtoneel van de supermarkten: negen winkels maken zich op voor prijzenoorlog Birger Vandael

08 maart 2019

15u33 0 Pelt “Schat, ik ben even naar de winkel!” Als u deze zinssnede in Pelt hoort, dan heeft u er wellicht het raden naar waar uw teerbeminde precies uithangt. Negen (!) supermarkten telt de gemeente, in een straal van 2,5 kilometer. Nu moet die negende de deuren wel nog openen — in november. Maar als u weet dat het om prijsvechter Jumbo gaat, dan weet u ook dat een prijzenoorlog nu echt onvermijdbaar is. Goed nieuws voor de consument, heel wat minder voor de lokale middenstand.

Dat er beweging zit, daar in het Peltse landschap der supermarkten. Eind februari konden vaste klanten nog een laatste keer de Carrefour Market aan de Leopoldlaan binnenwippen. De gemeente dreigde het even met acht winkels te moeten doen, maar kijk: Jumbo vult de leegte alweer met een eerste filiaal (2.000 vierkante meter) in ons land. Tekenen intussen ook nog present: Aldi, Peltri, Spar, Albert Heijn, Colruyt, Delhaize, Alvo en Lidl. Zelfs met de sluiting van de Carrefour Market mogen we dus stellen dat de liefde tussen de warenhuisketens en Pelt groot is.

Maar met die grote liefde komt toch ook een kleiner rendement, zou je dan denken. Een gebrek aan geloof in de rendabiliteit is alleszins wat Carrefour deed vertrekken. En feit is dat Alvo twee jaar geleden de deuren sloot, amper twee maanden na de opening. Maar ook feit: de keten keerde inmiddels alweer terug en opende een vestiging aan de overkant van Lidl. “Uit onze marktstudie is gebleken dat Pelt een interessante locatie is”, klinkt het bij Wouter Verhoeven, zaakvoerder van Alvo. “Al hadden we toen niet verwacht dat ook Albert Heijn er nog bij zou komen, en dat Colruyt en Aldi zouden uitbreiden. Je moet dus wel het verschil maken, iets wat wij doen met onze versmarkt. Versproducten zijn goed voor de helft van ons aanbod. Voorts hebben we een speciale kaaswinkel en veel producten van eigen bodem, met zelfs thema-avonden rond dat aanbod. Daar blazen we iedereen mee weg.”

Met negen supermarkten op een beperkte oppervlakte is het natuurlijk wat kort door de bocht om te stellen dat iedereen weggeblazen wordt. Al valt er blijkbaar wel iets te zeggen voor ‘het gemaakte verschil’. Zo zet Delhaize specifiek in op een ruim aanbod, service en winkelervaring. “Hiermee onderscheiden we ons van de andere ketens”, maakt woordvoerder Roel Dekelver zich sterk. “We zitten in Pelt inderdaad met meerdere spelers, maar Delhaize vind je hier al sinds de jaren zeventig terug.”

Klant moet altijd winnaar zijn

Maken de ketens in Pelt dan prijsafspraken? Neen, klinkt het. Ieder voor zich, dus. Maar wie wint? “Onafhankelijk van de situatie moet de klant altijd de winnaar zijn”, oordeelt Roel Dekelver van Delhaize. En die klant zál ook winnen — meer dan ooit. Want met de komst van Jumbo zit er een heuse prijzenoorlog aan te komen, voorspelt specialist Jorg Snoeck van Retail Detail. “Hoe je het ook draait of keert: een euro kan maar één keer uitgegeven worden”, legt hij uit. “En waar Jumbo opduikt, wordt er met prijzen gegoocheld. Delhaize zal Albert Heijn inzetten als prijsvechter, en ook Colruyt zal zich zeker niet laten doen. Het is hun DNA waar het hier om gaat.”

Waarom Pelt dan het strijdtoneel is? Gek genoeg lijken oorzaak en gevolg hier één pot nat. Al decennialang zakken klanten uit de wijde omgeving af naar Pelt omdat er net zo’n groot aanbod is. En al decennialang hebben ketens Pelt in het vizier omdat er zoveel klanten op afkomen. “Het gaat er dus om welke groepen marktaandelen willen in bepaalde gebieden”, aldus Jorg Snoeck. “België is een klein land, maar heeft meteen het grootste aantal supermarkten per vierkante meter ter wereld. En het zal gezien de jongste aanwinst (Jumbo, red.) waarschijnlijk één van de goedkoopste winkelgebieden van ons land worden.”

En de middenstand? Die houdt het hart vast

Is winkelparadijs Pelt dan de doodsteek voor de lokale middenstand? Ja en nee. Maar echt goed nieuws is het voor die laatste niet.

We stappen binnen bij bakker Johan Luys, die al jaar en dag gevestigd is op de grens van Overpelt en Neerpelt. “Door de concurrentie met de supermarkten is er al heel wat detailhandel verdwenen”, zegt hij. “Maar zo overleven we deels ook. De één zijn dood... In Pelt is onlangs nog een bakker met pensioen gegaan, waardoor wij weer wat extra klanten krijgen en het leefbaar blijft.” Maar de gevolgen gaan verder dan dat. “Kijk naar Lommel. Daar heeft men de hele Buitensingel ontwikkeld en zo is het centrum achterop geraakt. Ook in Maaseik zie je een dergelijke evolutie. Je creëert dus leegstand én verkeersproblemen — denk maar aan al die klanten die met de auto afzakken. Bovendien verlies je werkgelegenheid, want in die warenhuizen werken zelden mensen uit Pelt.”

“Voorlopig is er nog een publiek voor warm, vers brood van de lokale bakker”, vervolgt hij. “Maar wat als de volgende generatie niet meer mee wil? Jongeren kopen hun brood nu al samen met hun andere boodschappen in de supermarkt. Voor hen primeert de prijs. We moeten dus jonge gezinnen aantrekken, maar voor spectaculaire reclamecampagnes hebben we geen budget.”

“Tegen straffe acties kunnen we niet op”

De komst van Jumbo baart Luys zorgen. “Klanten die gekozen hebben voor warenhuiskwaliteit, die zijn we al tien jaar kwijt. Maar al er nu ook nog eens met straffe acties gegoocheld wordt, dan zullen we het pas echt moeilijk krijgen.”

“Wij zijn wel degelijk bekommerd om de leegstand in de historische dorpscentra en de toekomst van de detailhandel”, reageert burgemeester Frank Smeets (CD&V). “We ondersteunen hen ook, met cadeaubonnen, handelskernpromotie,... Maar er is nu eenmaal vrijheid van handel en uiteindelijk bepaalt de consument waar hij zijn geld uitgeeft. Het is dan ook aan de winkelier om klanten voor zich te winnen. Een warme bakker kan dat bijvoorbeeld doen met zijn ambachtelijke aanbod.”

Blijft natuurlijk de vraag: waarom krijgen al die ketens een socio-economische vergunning voor hun filiaal? “Als gemeentebestuur beoordelen we altijd de algemene context: mobiliteit, inplanting, bouwvolume,... Maar dat Pelt zo populair is, is ook voor ons een ‘fenomeen’. De mogelijke prijzenslag is een economische wetmatigheid — en een internationaal fenomeen — waar we als gemeentebestuur weinig invloed op hebben. Als die ketens niet voor Pelt zouden kiezen, dan wel voor naburige gemeenten. En dan hebben we ze toch liefst in Pelt...”