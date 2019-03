Vrienden en familie geschokt na dood Alice Vaes (63) MMM

27 maart 2019

15u33 0 Pelt De vrienden en familie van Alice Vaes (63) zijn bijzonder geschrokken van het onverwacht overlijden. De vrouw was dit weekend aan het joggen toen ze plots werd aangereden door een 90-jarige automobilist.

Alice Vaes is al jaren bekend in Pelt en zette zich altijd in voor het verenigingsleven. Ze was de dochter van de befaamde kunstenaar Jet Moelans. Al in de jaren tachtig was ze actief in de derdewereldbeweging en de vredesbeweging van die periode. “Alice zette zich altijd in voor anderen, en voor mensen die het moeilijk hadden”, klinkt het bij vrienden. “Ze was nog maar enkele jaren met pensioen en genoot van het leven. Joggen was een van de dingen die ze graag deed.” Vaes werkte bij het OCMW en woonde al jaren in Lindelhoeven.

Door de hevige klap bij de aanrijding liep Vaes een zware hoofdwonde op. Ze werd nog kritiek afgevoerd, maar overleed in het ziekenhuis. Ze laat haar man, drie kinderen en enkele kleinkinderen na. (MMM)