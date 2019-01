Vormelingen zingen Driekoningen voor Sint-Vincentius Birger Vandael

07 januari 2019

13u47 0

Afgelopen weekend doken overal jongeren verkleed in Balthasar, Melchior en Caspar op. Zij zongen ‘Driekoningen’ in de hoop zo een centje in te zamelen. Doorgaans gebruiken de jongeren dit als zakgeld, maar in Overpelt toonden ze dat het ook anders kon. De vormelingen van de Sint-Martinusparochie van Overpelt-Centrum gingen onder begeleiding van de catechisten op pad. Ze bracht huis- aan huisbezoeken en zamelden zo 541,97 euro in. Dat bedrag gaat integraal naar de plaatselijke voedselbank Sint-Vincentius. Een mooi gebaar!