Vijf Peltse triatleten sporten voor ‘Kom Op Tegen Kanker’ Birger Vandael

26 februari 2019

09u57 0 Pelt De gemeentefusie van Neerpelt en Overpelt heeft gezorgd voor heel wat voordelen. Zo hebben sporters uit de twee gemeenten het collectief ‘Triatleten omgeving Pelt’ (ToP) opgericht. Op woensdag 24 maart lopen ze samen 100km in De Schorre in Boom. Supporters kunnen zich aanmelden om met de bus mee te gaan en de atleten te steunen.

Bram Meekers (Overpelt), Christoph Jannis (Overpelt), Thomas Geerts (Overpelt), Yves Imbrechts (St-Huibrechts-Lille) en Jonas Wilms (Neerpelt) zijn de vijf sportievelingen van dienst. Al enkele maanden zijn ze te zien in verschillende sportwedstrijden. Zwemmen, fietsen of lopen, ze doen het allemaal en soms zelfs in één wedstrijd. Bovendien doen ze dit allemaal ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Nu de 100km-run verhuisd is naar De Schorre wil het vijftal erbij zijn. Wie het Pelts team ter plaatse wil aanmoedigen, kan voor 15 euro mee, inschrijven is mogelijk via de Facebookpagina ‘Triatleten omgeving Pelt’.

Willie plooie nie

Ook een ander vriendengroepje met jongeren die elkaar van de Chiro kennen, zetten hun beste beentje voor; Martijn, Krijn, Jef en Tom organiseerden afgelopen weekend zelfs de benefiet ‘Willie plooie nie’ (“wij plooien niet”). Ook zij willen straks de 100km overbruggen in De Schorre. Het moge duidelijk zijn dat ze in Pelt de slachtoffers van kanker een warm hart toedragen.