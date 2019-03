Vijf jaar cel gevraagd voor vechtpartij met barbecuevork BVDH

08 maart 2019

Een dertiger uit Neerpelt riskeert een celstraf van vijf jaar voor een zware vechtpartij die plaatsvond op 14 april 2018. De ruzie was het gevolg van een conflict dat zwaar escaleerde. Aan de Kempische Steenweg liep het mis en uiteindelijk begaf het duo zich naar een nabijgelegen bandencentrale. Daar stak de Neerpeltenaar verschillende malen met de barbecuevork in het slachtoffer, die onder meer steekwonden in de schouder, knie en lever opliep. Zelf had hij eerder ook al een trap uitgedeeld. Het duo woonde een tijdje bij elkaar en allebei worden ze gelinkt aan drugsproblemen. Volgens de verdediging had beklaagde nooit de intentie om de andere man te doden. De raadsman van het slachtoffer wees naar (deels) uitlokking en hoopt dat men uitgaat van slagen en verwondingen en niet poging doodslag. Momenteel zit beklaagde in de cel. Het vonnis volgt op 29 maart.