VIDEO: De opmars van de hockeysport bij Phoenix Pelt: “Aantal leden zal snel groeien” Birger Vandael

30 januari 2019

09u47 0 Pelt Op 16 december, anderhalve maand geleden, werden de Red Lions wereldkampioen hockey in een sensationele finale tegen Nederland. Na het zilver op de Spelen in Rio was het een tweede ijkpunt in deze sport. Phoenix Hockey Club uit Pelt surft mee op de golf van de groeiende sport. Midden januari organiseerde het nog het grootste indoorhockeytornooi van de Benelux.

Vroeger vond het hockeytornooi plaats op één veld in het Dommelhof. “We begonnen klein, maar moesten al snel uitwijken naar de Lommelse Soeverein”, stelt voorzitter Franky Noten. “Het was een succes om uit te wijken, maar al snel bereikte we daar ook het saturatiepunt. Een extra vierde veld was een must. Via via kwamen we te weten dat het autocar- en busbedrijf Staf Cars op het Nolimpark een lege bedrijfshal had staan. Daar vond eerder ook al een event van BMW plaats. We vroegen om het voor één keer te mogen gebruiken en dat was een schot in de roos.” Met 660 hockeyspelers en meer dan 125 ploegen op twee dagen tijd kwam een massa volk naar Pelt.

Zestig vrijwilligers

Volgend jaar zal de hal niet langer vrij zijn, dus moet men bij Phoenix Hockey Club alweer op zoek naar een nieuw terrein. “Mogelijk mikken we dan op vijf velden. We hebben alvast een draaiboek opgesteld en zijn reeds gestart met de organisatie”, laat Franky weten. “Zo’n weekend vergt wel wat van onze mensen. We hebben een kernteam met acht personen die zorgen voor de sponsors, velden, catering, financiën, bonnetjes, shop… en dan komen er nog eens zestig vrijwilligers bij om overal het nodige volk te hebben.”

Extra veld

Momenteel beschikt de Hockey Club slechts over één veld, maar de gemeente Pelt werkt hard om de club te laten doorgroeien. De omgeving van buurthuis Damsheide wordt immers herontwikkeld naar een nieuwe sport- en ontmoetingssite. Voetbalploeg Damsheide verhuist naar sportpark De Roosen, zodat er plaats vrij komt voor de hockey. “Vooral de verhuizing van de voetbalploeg was geen sinecure, want zij waren gehecht aan de locatie. Ons probleem was dat we veel jeugd hebben die allemaal op zaterdag moeten spelen. Het veld was dus constant bezet. Daarom zijn we twee jaar geleden moeten stoppen met het werven van leden. Omdat we dit najaar hopelijk over het nieuw veld kunnen beschikken, kunnen we leden weer aannemen. We hebben er nu 300, dat aantal zal snel groeien”, voorspelt Franky.

Intussen is hockey al lang geen kleine sport meer. “Het kan nog altijd beter”, stelt de voorzitter. “De media is geïnteresseerd, maar je ziet amper grote wedstrijden via Sporza. Nochtans werd de finale van het WK door heel veel mensen bekeken. Ook bij ons liep de kantine toen helemaal vol. Het potentieel is er en hockey zal verder blijven groeien.”