Verdachten van moord op Marcel van Hout uitgeleverd aan ons land

05 maart 2019

18u17 0 Pelt De ex-vrouw van Marcel van Hout én de klusjesman die beiden verdacht worden van betrokkenheid op zijn moord, worden overgeleverd aan ons land. Dat besliste de rechtbank in Amsterdam vandaag.

De twee Nederlanders hadden zich verzet tegen die uitlevering. Het Limburgse parket had die uitlevering nochtans bevolen. Marcel van Hout was een rijke ondernemer die vooral in Eindhoven actief was. Hij werd op 22 november vorig jaar doodgeschoten zijn villa op de Grote Heide.

Doorheen de jaren werden vaker inwoners van de bewuste wijk geliquideerd. In alle gevallen gingen om rijke Nederlanders. De meerderheid was actief in het criminele milieu. Van van Hout was dat tot op heden niet het geval.