Van dode slang over eenden in konijnenhok tot vliegende chihuahua: rechtbank houdt themazitting rond dierenverwaarlozing Birger Vandael

17 januari 2019

12u20 0 Pelt Dierenverwaarlozing duikt helaas nog steeds overal in Limburg op. Dat blijkt uit een mini-themazitting in de Hasseltse correctionele rechtbank. De daders riskeren een tijdelijk verbod op het houden van dieren.

Een 47-jarige vrouw uit Overpelt kwam als eerste aan bod. Nadat de politie Kempenland al een aantal meldingen had gekregen, gingen agenten op 19 mei 2016 aankloppen bij beklaagde. Toen ze naar binnen keken, zagen ze de wanorde in de woning. Er lagen uitwerpselen, een indringende geur van urine viel niet te negeren. Eén slang van de twee was reeds overleden en in een staat van ontbinding. De dieren kreeg geen warmte en onvoldoende eten en voedsel. Dierenwelzijn kwam ter plaatse en nam de resterende dieren (twee honden, één slang en een waterschildpad) mee.

Financiële problemen

De vrouw verwees naar financiële problemen als reden voor het verwaarlozen van de dieren. Momenteel staat ze in voor de verzorging van drie naaktkatten. Ze heeft niet meer de intentie om nog honden aan te schaffen, want deze zijn te duur. De feiten zijn volgens de procureur bewezen. “Deze dieren werden duidelijk aan hun lot overgelaten.” Naast een verbod van één jaar op het houden van de dieren, riskeert beklaagde ook een geldboete van 1.200 euro. “Ik zou het erg vinden voor mijn kinderen als ik de dieren niet mag houden”, liet ze optekenen.

Chihuahua “valt" uit het raam

Als tweede kwam een 46-jarige man uit Sint-Truiden naar voren. Hij zou op 14 juni 2016 een chihuahua uit het raam geslingerd hebben vanaf de eerste verdieping. Enkele getuigen hadden dat gezien en verwittigden de politie. “Ik had ruzie met mijn vrouw. Zij had de hond vast en die is plots losgeraakt en zo uit het raam gevallen”, verklaarde de man destijds en opnieuw voor de rechter. Het beestje had volgens hem geen verwondingen. “Hij had dood kunnen zijn”, stelde de rechter. “Kinderen noch honden mogen in ruzies gebruikt worden.” Volgens enkele getuigen zou de man er eerder al mee gedreigd hebben de hond uit het raam te gooien en bestaat ook de kans dat hij de gewonde chihuahua inwisselde via zijn zoon voor een gezond exemplaar. Hij heeft nog steeds vijf chihuahua’s en riskeert deze twee jaar niet te mogen houden. “Laat dat alstublieft niet gebeuren”, vroeg hij aan de rechter. Ook hij riskeert een boete van 1.200 euro. Een minnelijke schikking van 200 euro werd hem aangeboden, maar daar wist de man naar eigen zeggen niets van.

Drie keer dierenverwaarlozing op twee jaar tijd

Bij een derde en vierde zaak kwamen beklaagden niet opdagen. Het ging om de verwaarlozing van een hond en de verwaarlozing van een konijn, pony, eenden en een cavia. “Maar liefst drie verschillende feiten werden bij dit laatste koppel vastgesteld”, klonk het bij de procureur. “De eerste keer in 2015 werden de konijnen en cavia gevonden tussen het ongedierte. Toen zei men dat men nieuwe hokken aan het bouwen was, maar in plaats van die nieuwe hokken, vond men in de woning een verwaarloosde pony tussen het afval. Op 17 oktober 2016 werden eenden in een zeer vuile konijnenhok aangetroffen.” Ook dit laatste koppel riskeert het verbod op het houden van dieren voor twee jaar. Op 14 februari hoort iedereen zijn of haar straf.