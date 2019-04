Twee gemeentehuizen verdelen taken na fusie: trouwen gebeurt in Neerpelt, administratie in Overpelt Birger Vandael

01 april 2019

14u22 1 Pelt Het bestuur van de recente fusiegemeente Pelt heeft beslist over de invulling van de twee gemeentehuizen. In Overpelt worden alle administratieve diensten ondergebracht. Het gemeentehuis van Neerpelt wordt dan gebruikt voor huwelijken en gemeenteraden. “Door een goede verdeling van de taken kunnen we efficiënter werken”, onderstreept burgemeester Frank Smeets (CD&V).

Sinds de fusie van Neerpelt en Overpelt zo’n drie maanden geleden, zoekt de nieuwe gemeente Pelt een geschikte invulling voor haar overheidsgebouwen, te beginnen met de 2 gemeentehuizen. “Alle administratieve diensten kunnen worden ondergebracht in een nieuwbouw van 20 op 20 meter bij het huidige gemeentehuis op de Oude Markt in Overpelt”, zegt burgemeester Frank Smeets. Het historische gedeelte van het gemeentehuis in de Neerpeltse Kerkstraat krijgt op haar beurt een renovatie. “Hierna kan alles wat ceremonieel is hier plaatsvinden. Er is een grote trouwzaal en een mooie ontvangstruimte. Ook de gemeenteraden kunnen hier plaatsvinden”, gaat Smeets verder.

Nieuwe bibliotheek

In het achterste gedeelte van het gemeentehuis in Neerpelt wil men het toeristisch onthaal en de nieuwe Peltse bibliotheek onderbrengen. “Een nieuwe bib is nodig, want deze in Neerpelt is verouderd en heeft nog steeds enkel glas. Het zou ons bovendien tonnen geld kosten om een verwarming te installeren. In Palethe in Overpelt staan dan weer 95 procent dezelfde boeken, dus hoeft deze niet open te blijven.” De vrijgekomen ruimte waar de bibliotheek zich momenteel bevindt, wordt opgenomen in renovatie- en moderniseringsplannen van CC Palethe. De vrijetijdsbalie blijft dan weer in het CC. De technische diensten krijgen een uitvalsbasis in de centraal gelegen Lieven Bauwenslaan in Overpelt. Deze locatie zal verder uitgebreid worden. Zone T op Heikesveld zal dus niet langer dienst doen als gemeentewerf en kan een nieuwe invulling krijgen. Het resultaat is dat er nog vier belangrijke overheidsgebouwen overblijven: één administratief gemeentehuis in Overpelt, één ceremonieel gemeentehuis in Neerpelt, één bibliotheek in Palethe en het woonzorgcentrum in Lille. De voormalige OCMW-gebouwen in de Kerkstraat en Peltranusstraat en de oude bibliotheek in de Norbertinessenlaan in Neerpelt (op termijn) kunnen verkocht worden.

Raming

Een ruwe raming van de kostprijs bedraagt 3 miljoen euro voor de uitbreiding aan de Oude Markt en 6 miljoen euro voor de verbouwing aan Kerkstraat en Kerkplein. Op de volgende gemeenteraad zou het eerste plan met betrekking tot de uitbreiding van het Overpelts gemeentehuis worden voorgesteld. Er zullen sowieso nog enkele jaren voorbijgaan, alvorens alle veranderingen zijn doorgevoerd.