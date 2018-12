Tv-kok Mitch Coldenhoff vader van Coralie BVDH

28 december 2018

17u28 0

Afgelopen donderdag is tv-kok en schrijver Mitch Coldenhoff vader geworden van Coralie. Het meisje is geboren omstreeks 14.30 uur en woog 3,650 kilo. Dat liet de Overpeltenaar zelf weten via sociale media. Mitch Coldenhoff geeft kooklessen bij Kookeiland, maakt deel uit van de Chefs onTour tijdens onder andere de Tour de France, Parijs-Nice, Dauphiné Libéré en de Vuelta en verzorgt vooral kookkampen voor kinderen en tieners bij de Culi Stars. Als schrijver schreef hij onder meer ‘koken en scoren bij m’n lief’.