Studenten in De Vliering en de bib BVDH

25 december 2018

Nog tot en met zondag 3 februari kunnen studenten uit de buurt van Neerpelt terecht in de studieruimte van De Vliering. Naar goede gewoonte werd deze op woensdag 19 december geopend met het oog op de examens. Je kan er dagelijks toegang verkrijgen tussen 8 en 22 uur. “De voorbije examenperiodes maakten studenten gretig gebruik van onze studieruimte. We voorzagen dit jaar dan ook nieuw meubilair en wifi”, zegt schepen van jeugd Niels Valkenborgh (CD&V). Ook de bibliotheek verwelkomt de studenten die in stilte willen studeren. De bibliotheek heeft wel minder ruime openingsuren, dus avondblokkers installeren zich best in De Vliering.