Recordaantal landen (29) voor 67ste editie EMJ BVDH

18 januari 2019

09u38 0 Pelt De 67ste editie van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) in Neerpelt wordt internationaler dan ooit tevoren. Ensembles en orkesten uit maar liefst 29 landen zullen tussen 3 en 6 mei deelnemen. Dat is een recordaantal voor het EMJ!

België, Nederland, Duitsland en enkele Oost-Europese landen sturen traditioneel het grootst aantal groepen. Maar anderzijds zijn er ook landen bij die nog niet zo vaak vertegenwoordigd waren op het EMJ. Zo zijn er deelnemers uit Finland, Colombia, Denemarken, Ecuador, Zwitserland en Mexico. Wat het aantal groepen betreft zijn er, net zoals tijdens vorige edities, bijna 100 ensembles en orkesten die hun deelname bevestigden. Het aantal jongeren dat straks de EMJ-podia betreedt schommelt andermaal rond de 4.000.

“Het groeiend aantal landen dat groepen afvaardigt naar Neerpelt, toont aan dat het Europees Muziekfestival voor de Jeugd meer dan ooit het epicentrum is voor jongeren om mekaar via muziek en zang te ontmoeten en te waarderen”, klinkt het trotst bij de organisatie. “Het moge ook duidelijk zijn dat het EMJ in heel Europa en andere werelddelen bijzonder gewaardeerd wordt en hoog aangeschreven staat op de internationale muzikale waardeladder.”

De volledige lijst van deelnemende ensembles en orkesten vindt u onder de rubriek ‘2019’ op www.emj.be.