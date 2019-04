Rapper Sjors topt nieuwe affiche Koekwaus Festival Birger Vandael

08 april 2019

18u05 0 Pelt De derde editie van het Koekwaus Festival in Pelt vindt plaats op zaterdag 25 mei. Het festival belooft “fouter, gezelliger en marginaler dan ooit” te zijn. De Nederlandse ‘rapper Sjors’ staat bovenaan de affiche.

De vorige edities van het Koekwaus Festival waren een schot in de roos. Veel jongeren uit Noord-Limburg houden er wel van om voor de gelegenheid te veranderen in een ‘koekwaus’, wat staat voor iemand die niet werkt en veel drinkt. Trainingspakken uit de jaren negentig, marcellekes, witte sokken in sandalen… Je vindt het allemaal op de weide van Hennemeeuwis in Sint-Huibrechts-Lille.

Schepen op het podium

Rapper Sjors staat bij onze bovenburen bekend omwille van zijn hilarische nummers en vreemde uitspraken. Ook zijn landgenoten Ben de Ruiter en dj Philemon komen naar het festival. Radio Topkaas deed het vorige keer al goed met hun vuilnisbakkenrace en live-Tinder en keert nu terug. Opvallend: ook schepen van Jeugd in Hamont-Achel Bèr Van De Schans wordt aangekondigd en vervoegt Tony Schavuiter op het podium. Volgens organisator Ken Stevens vliegen de tickets ook dit jaar weer de deur uit. Alle info via www.koekwausfestival.be.