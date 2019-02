Peltse zanger verwerkt overlijden van oma in nieuw nummer Birger Vandael

21 februari 2019

16u06 0 Pelt “Je gaat op reis, jij weet al waar naartoe”, zingt Sander Camps (26) in zijn nieuw nummer ‘De Reis’. De frontman van de Nederlandstalige groep Reliëf heeft het over zijn oma, waar hij het afgelopen jaar afscheid van moest nemen. “Ik hoop dat ik mensen hulp kan bieden die zelf het verlies van iemand moeten verwerken”, legt hij uit.

Een klein jaar geleden kondigde Camps de eerste single van zijn nieuw muzikaal project aan. ‘Rust’ ging over mensen met autisme die op de sukkel raken in het openbaar vervoer. De poëet beloofde toen dat hij muziek rond maatschappelijk relevante thema’s zou maken. Indien mogelijk vanuit eigen ervaring. “Het moet niet altijd over liefde gaan”, stelde Camps. Hij heeft in ieder geval belofte gehouden, want ‘De Reis’ is een ingetogen, akoestisch nummer waarin Camps opnieuw een stukje van zijn ziel blootlegt.

“Ik wil dergelijke moeilijke thema’s toch toegankelijk maken”, vertelt de Peltenaar. “Na het overlijden van mijn oma vond ik het bijzonder moeilijk om mijn emoties een plaats te kunnen geven. Daarom greep ik al snel terug naar muziek om mijn gevoel te vertalen in tekst en geluid. Niet alleen wil ik mensen hulp en steun bieden, ik wil hen ook aanzetten om hun herinneringen op te halen over hoe wondermooi de tijd met die ene persoon was.”

Begrafenis

Twee dagen na het overlijden van zijn grootmoeder bracht Sander het nummer op de avondwake en vervolgens ook op de begrafenis. “Niemand wist op dat moment dat ik het geschreven had, ook de bandleden hadden het nog niet gehoord. Halverwege kende ik wel een moeilijke fase, ik heb toen de melodie verder getokkeld op mijn gitaar omdat emoties de bovenhand namen. Uiteindelijk kon ik wel de draad weer opnemen, zij het met krop in de keel.

Uitgebrand

Los van het persoonlijk verlies, gaat het goed met ‘Reliëf’. De band werd zeer goed ontvangen met het nummer ‘Rust’ en is intussen bezig met de opnames van nieuwe nummers. “Het geeft altijd een gevoel van voldoening wanneer mensen na het optreden spontaan komen vertellen wat een nummer met hen deed”, onderstreept Camps. De ambitie om maatschappelijk relevante thema’s te brengen blijft overeind: “Een van de volgende nummers, ‘Uitgebrand’, gaat over de werkdruk en andere zaken die er tegenwoordig op professioneel gebied van mensen worden verwacht. Ik wou hier al langer een nummer over schijven omdat ik zelf ook onvermijdelijk met dit thema te maken heb gekregen. En het is natuurlijk ook een zeer actueel thema.”

Toch is de twintiger in de sfeer van het Valentijnsfeest ook gezwicht voor een beetje liefde in zijn nummers, als is het niet in de positieve zin. “’Als Ik Je Morgen Vraag’ gaat over het uit elkaar groeien van een koppel waarbij één persoon blijft tasten in de duister. Hij vraagt zich af waar het net is fout gegaan en of dit echt aan hem lag, zoals de andere persoon blijft aangeven. Het is een nummer wat net zoals ‘De Reis’ veel ruimte biedt zodat de mensen zelf in kunnen vullen wat de tekst en de melodie met hun doet.”

Op de verjaardag van zijn oma, bracht Camps vorige week 16 februari het nummer uit. Je kan het beluisteren via deze link: https://youtu.be/vqM8Mok4Bmg?fbclid=IwAR0tKOibjOoAjdhKu8pwKUqY9vQNWonuglGDavGB_4fk6kg_KdVsZ_FyGuE