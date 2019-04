Peltse vloggers gechoqueerd na bezoek aan seksbos Diepenbeek: “Honderden condooms verspreid over de grond” Birger Vandael

11 april 2019

16u36 34 Pelt Deze week raakte bekend dat de politie al twee weken lang controles uitvoert op de parking aan de E313 in Diepenbeek. Die parking grenst aan het zogenaamde ‘seksbos’. Omwonenden dienden eerder al klachten in over openbare zedenschennis in het bos. De Peltse vloggers ‘Rollanders’ en ‘Alwinners’ besloten zelf op ontdekking te gaan.

Vanuit de buurt heb je als buurtbewoner zicht op het bos waarin geregeld mensen seks hebben. Ook gebruikte condooms en vuile zakdoekjes liggen er overal. Niet geheel onlogisch maakten de twee vloggers het filmpje 16+. Toch werden ze nog verrast door wat ze ter plaatse aantroffen. “Er is net een auto gestopt, die chauffeur is meteen uitgestapt en meteen het bos ingelopen”, stelt Roland vast. “Dit is het meest speciale bos waar ik ooit geweest ben. Er zijn mensen die hier achter wonen en ongetwijfeld last hebben van wat er hier allemaal gebeurt.” Op de beelden is vervolgens te zien hoe de hele grond vol gebruikte condooms, tubes van glijmiddel en opengescheurde verpakkingen van condooms ligt. Op een zeker moment zien ze ook een soort beschut kamp waarin een plastic stoel staat opgesteld. “Ik hoef je ook niet te vertellen wat hier gebeurt”, stelt Roland vast. Waar de meeste vloggers zouden stoppen, gaan Roland en Alwin Maas – want dat zijn de echte namen van de vloggers – nog een stapje verder. Ze beslissen aanwezige personen aan te spreken. “Als jij kinderen zou hebben, zou je het dan appreciëren dat ze dit zouden zien?”, vraagt Roland. De onherkenbaar gemaakte man wandelt in stilte weg.

Anoniem

Normaal gezien staan de heren vooral bekend om hun overnachtingen in voetbalstadia of winkelcentra. Dat levert hen – naast veel volgers – doorgaans ook een klacht op. “Dit keer doet de politie geen oproep naar ons, maar doen wij een oproep naar hen. Help de omwonenden en los dit probleem hier op”, besluiten de Peltenaars. Enkele jaren geleden werden de bossen al eens gerooid, maar intussen zijn heel wat struiken alweer terug. Ondanks kritiek van de lokale politiek en veel acties van de politie bleek het altijd moeilijk om aanwezige personen effectief te bestraffen. Zij dienen namelijk op heterdaad betrapt te worden, anders komen ze met een goed bedachte uitvlucht wel weg. De controles van de politie waren dan ook eerder bedoeld om bezoekers aan de seksparking te ontmoedigen te komen. Daar zijn de Peltse broers vermoedelijk eveneens in geslaagd.

De vlogs van de twee broers komen in de loop van de vooravond online via de kanalen van #rollanders en #alwinners. Wanneer dit het geval is, zullen we deze aan het stuk toevoegen.