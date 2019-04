Pelts koppel helpt met ijskraam jongeren met hersenletsel Birger Vandael

05 april 2019

16u50 5 Pelt Wendy Paesen (46) en Mario Dewalheyns (50) starten dit weekend met de verkoop van artisanaal ijs aan de Heesakkerheide. Op zich niets speciaal, maar met het initiatief ondersteunen ze Heide Atelier vzw, dat zich inzet voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De jongeren zullen ingeschakeld worden bij de productie van het ijs. “Wij willen op termijn ook iemand van hen laten meedraaien in onze zaak”, vertelt Mario.

Het initiatief voor Heide Atelier werd genomen door uitgeweken Diepenbekenaar Jan Nonneman en zijn vrouw Ines Seutin. “Op haar vijftiende kreeg onze dochter tijdens het lopen een herseninfarct”, vertelt Jan. “Na haar revalidatie merkten we dat er geen opvang was voor haar. Ze was te goed voor een instelling, maar net niet zelfstandig genoeg voor een reguliere job. Uiteindelijk kwam het allemaal goed met haar, maar in ons achterhoofd bleven we altijd het idee hebben om ooit iets met dit probleem te doen. Dertien jaar later verkocht mijn vrouw haar bedrijf en hebben we de vzw opgericht.”

Een eerste ijsatelier in Heist-op-den-Berg werd geopend en jongeren met een hersenletsel werden ingeschakeld bij de productie. “Het is geen bezigheidstherapie voor hen. Wel is het echt de bedoeling dat ze persoonlijk groeien en dat volgen we ook nauwlettend op. Ze zijn nuttig bezig en zitten thuis niet gefrustreerd niets te doen. Of ze al dan niet ooit een reguliere job kunnen uitoefenen, hangt af van persoon tot persoon. Inmiddels hebben we ook jongeren met autisme ingeschakeld. We werken al met een tiental jongeren en merken dat er vanuit heel Vlaanderen interesse is.” Het concept werd een succes en ook in Pelt en Hasselt openen nu verkooppunten.

Beste kwaliteit

“We kwamen eigenlijk via een gemeenschappelijke vriend in contact met Jan (Nonneman, red.)”, vertelt Mario. “Wij toonden meteen interesse. Mijn vriendin Wendy stond vroeger op de markt in Overpelt en had er veel sociaal contact. Nu komt ze terug onder de mensen en dat was voor haar de grootste troef.”

Wendy en Mario leven ook mee met de slachtoffers. “Heide Atelier is een vzw waar jongeren met een hersenletsel terecht kunnen om op hun tempo en met hun capaciteiten zichzelf verder te trainen in de richting van een re-integratie. Heide atelier produceert artisanaal ijs van de beste kwaliteit, met enkel verse ingrediënten, zoals echte aardbeien of de échte vanillestokjes.” Roomijs, sorbet, yoghurtijs, lactose- en suikervrij ijs, het behoort allemaal tot het assortiment in het kraampje.

Het koppel hoopt de komende weken meteen een goede opstartperiode te kennen en de nodige ervaring op te doen. “Wij posteren ons aan fietsknooppunt 245 in de Heesakkerstraat ter hoogte van huisnummer 187. We gaan elke dag vanaf 14 uur openen. In het voorjaar zal dat tot 20 uur het geval zijn. Op zomerdagen blijven we open tot er geen volk meer komt. Maandag wordt onze vaste sluitingsdag.”