Peltenaar gooit bloempot op wagen vriendin, maar staat nu voor rechter BVDH

20 maart 2019

10u41 0 Pelt Op 19 februari dit jaar sloegen de stoppen van een 46-jarige Peltenaar helemaal door. Een ruzie met zijn vriendin liep volledig uit de hand en in razernij gooide de veertiger een bloempot op haar wagen. Hij viel ook drie keer haar appartement binnen.

De beklaagde en het slachtoffer hadden een LAT-relatie. Een maand geleden was er ‘s ochtends een discussie over geld en drugs. De vrouw vertrok, de man gooide nog een deuk in haar wagen met een bloempot. Om 9.45 uur stond de man plots aan het appartement van de vrouw. Binnen bedreigde hij haar en beschadigde hij twee kasten en een laptop. Om 10.20 uur en om 11 uur viel hij weer binnen. Ook de deur van het appartement moest eraan geloven. De man verklaarde aan de politie dat hij de vrouw wilde kapot maken. Hij verscheen een eerste keer voor de rechtbank en moet op 11 september terugkeren om zijn toestand te evalueren.