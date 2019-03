Pelt werkt als eerste Limburgse gemeente samen met Vlaams Ombudsman Birger Vandael

10u01 0 Pelt Gisterenavond keurde de gemeenteraad van Pelt de samenwerking met de Vlaams Ombudsman Bart Weekers goed. Het is daarmee de eerste gemeente in Limburg die dit engagement aangaat.

Dagelijks krijgt het gemeentebestuur meldingen binnen. Burgers maken de gemeente zo attent op een situatie waarbij een tussenkomst van de gemeentediensten gewenst is. Dit gaat van een verzakte stoeptegel of een omgevallen verkeersbord tot een beschadigde zitbank. Burgers kunnen deze meldingen via de verschillende kanalen doorgeven en dan worden deze zo snel mogelijk aan de juiste dienst toegewezen. Daarnaast ontvangt de gemeente ook klachten, waarbij men zich richt op de dienstverlening. Pelt wil een klantgerichte organisatie zijn en schakelde Bart Weekers in als Vlaams Ombudsman. Hij gebruikt zijn contacten en expertise om te zoeken naar een oplossing. Indien het probleem niet opgelost geraakt, kunnen Peltenaren zich richten tot de Vlaamse Ombudsdienst via ombudsman@gemeentepelt.be .