Pelt krijgt voortaan 4,125 ‘Fata Morgana-sterren’ Toon Royackers

20 januari 2019

19u46 0 Pelt Kon Overpelt evenveel ‘Fata Morgana-sterren’ halen als Neerpelt? Dat vroeg het televisieprogramma ‘De Ideale wereld’ zich deze week luidop af. Neerpelt haalde ruim tien jaar geleden al eens vijf sterren met het legendarische televisieprogramma. De Neerpeltenaren bewogen er destijds hemel en aarde voor. Aan de overkant van de Dommel lukte het zondag ietsje minder goed. Overpelt bleef steken op 3,25 sterren.

Even terug in de tijd toen brulboei Sergio Quisquater en presentatrice Geena Lisa van ‘Fata Morgana’ neerstreken in Neerpelt. Thomas Vanderveken had de Neerpeltenaren uitgedaagd om vijf maffe opdrachten te verwezenlijken rond het thema ‘Mexico’. Met groot succes! Want alle vijf de opdrachten waren grandioos gelukt. Het televisieprogramma ‘De Ideale Wereld’ vroeg zich deze week echter af wat er nu precies met die vijf sterren van ‘Neerpelt’ moest gebeuren, na de fusie met Overpelt. Mocht ‘Pelt’ zich voortaan ook nog een vijfsterrengemeente noemen? Want Overpelt had er tien jaar geleden tenslotte niet aan moeten meewerken?

4,125 sterren

En dus streek het ‘Ideale Wereld’ circus deze week neer in Overpelt, om hen uit te dagen dezelfde opdrachten nog eens opnieuw te doen. Zondag kwam presentator Jan Jaap van der Wal hoogstpersoonlijk kijken of alles wel gelukt was. 500 piñata’s vol snoep? Check! Opdracht gelukt. De zonnetempel van Teotihuacan op een schaal nabouwen? De Overpeltenaren deden dat zelfs in de vorm van een gigantische cake. Een authentiek Mexicaans optreden verzorgen met 100 mariachi’s, die samen Guantanamera zingen? Het hele marktplein zong zondag uit volle borst mee. Dus ook die derde ster was ruimschoots binnen. Een siësta organiseren met 500 snurkende Mexicanen in zelfgemaakte hangmatten lukte helaas niet in Overpelt, en de replica van ‘Historia de Mexico’ viel wat te klein uit. Daarvoor kreeg Overpelt toch nog 0,25 ster van ‘De Ideale Wereld’. En hoe zit het nu met de fusiegemeente ‘Pelt’? Volgens het televisieprogramma hebben ze recht op een mooi gemiddelde: 4,125 ‘Fata Morgana-sterren’. Toch een mooi resultaat.