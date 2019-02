Pelt krijgt fietsherstelzuilen op vier locaties BVDH

20 februari 2019

17u21 2

Voortaan kunnen fietsers die onderweg pech hebben, hun stalen ros herstellen op vier openbare plaatsen in Pelt. Er staan fietsherstelzuilen aan de Passantenhaven, sportpark De Roosen, bezoekerscentrum De Wulp en de brandtoren in het Kolisbos. Allemaal locaties waar veel fietsverkeer passeert. Deze zuilen bevatten gereedschap zoals schroevendraaiers, sleutels en bandendichters, een universele pomp en een ophangsysteem voor de fiets. Het gereedschap is met stalen kabels bevestigd aan de zuil. Lijm en bandenpleisters zijn er niet. Die kan je best zelf meenemen als je er met de fiets op uit trekt.