Pelt krijgt eigen magazine BVDH

23 februari 2019

13u22 0 Pelt Vanaf vrijdag krijgen alle Peltenaren een compleet nieuwe magazine in de brievenbus. In PLT magazine staan inwoners centraal. Ze stellen hun favoriet plekje voor, gunnen een blik achter de schermen, stellen gerichte vragen en geven tips.

De lay-out van PLT oogt fris en eigentijds met veel aandacht voor beelden. De verhalen worden op hedendaagse en menselijke manier gebracht. “We willen op een vlotte manier communiceren met en over onze inwoners”, zegt burgemeester Frank Smeets. “We gebruiken grote beelden, een rustige opmaak en duidelijke infographics. Inhoudelijk staat de Peltenaar centraal. Inwoners brengen hun verhaal en geven hun inzichten. Uiteraard brengen we ook nieuwsberichten en is er een uitgebreide activiteitenkalender.”

Social media

PLT magazine is meer dan een klassiek infoblad. Door de inwoners aan het woord te laten en in beeld te brengen wordt het magazine iets van en voor de mensen. Zo staan in de eerste editie de mensen van de kajakclub op de cover. Peltenaren leren elkaar kennen, ontdekken hun gemeente op een andere manier en brengen conversatie op gang. Niet enkel het magazine heeft dit doel. “Ook op social media nodigen we Peltenaren uit om hun kijk op de gemeente te delen met de hashtag #mijnpelt. We zullen deze foto’s regelmatig reposten en elke maand verschijnt er een selectie in PLT magazine”, aldus Smeets

PLT magazine verschijnt maandelijks, uitgezonderd de zomermaanden. Je kan het magazine ook online lezen op www.gemeentepelt.be/magazine .