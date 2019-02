Pelt 4U schenkt 2.900 euro aan goede doelen Birger Vandael

Dit jaar organiseerde Pelt 4U een onvergetelijke beer & bites quiz in zaal Holheide. Heel wat deelnemers gaven zich volledig, tot in bloot bovenlijf toe. Dit ten voordele van VOSPO Overpelt. 43 ploegen en 212 deelnemers streden er voor de mooie bierprijzen. Dat leverde een opbrengst van 2.400 euro op. Pelt 4U plant in 2020 een volgende actie met een cantus ten voordele van De Klimroos. Dat is een dienstencentrum voor volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel of fysieke handicap. 2019 zal op evenementen-niveau een sabbatjaar zijn voor het initiatief, al wordt er wel 500 euro geschonken aan De Klimroos. Op vrijdag 22 februari werden de cheques aan de goede doelen overhandigd.