Pelt 4U plant cantus voor De Klimroos Birger Vandael

26 februari 2019

08u47 0 Pelt In 2018 had Neerpelt voor het eerst een beiaardcantus. Ook fusiegemeente Pelt zal nu een eigen cantus krijgen. Het initiatief Pelt 4U plant immers een cantus ten voordele van De Klimroos. Wie nu al dorst heeft, moet toch nog even wachten: de organisatie staat pas gepland in 2020.

De Klimroos is een dienstencentrum voor volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel of fysieke handicap. Elk jaar kiest Pelt 4U een nieuw goed doel uit en De Klimroos is het volgende in het rijtje. 2019 zal op evenementen-niveau een sabbatjaar zijn voor het initiatief, al wordt er wel 500 euro geschonken aan De Klimroos. Een jaar later volgt dan de cantus.

In 2015 stond opvangcentrum Valkenhof centraal met een heerlijk (halal) diner en het bezoek van de Sint. Met het overschot van de opbrengst (€450) werd sport- en spelmateriaal aangekocht. “In 2016 haalden we €1.800 op voor vzw ‘t Kietelt door middel van de breakfast & swim for life in zwemparadijs Dommelslag. Tijdens de warmste week werd dit bedrag overhandigd in Boom”, klinkt het bij de organisatie.

Urban trail en bierquiz

2017 was het jaar van de Kerstmutsenomloop, de 1ste Pelter Urban Trail. “Ondanks het slechte weer was er een opkomst van een 120-tal lopers en wandelaars en lukte het ons een mooi bedrag van €1.500 te overhandigen aan de Rocky Band van Sint Oda. Hiermee kochten ze muziekinstrumenten voor de leden van de band.” En in 2018 organiseerde Pelt 4U een onvergetelijke beer & bites quiz in zaal Holheide. Dit ten voordele van VOSPO Overpelt. 43 ploegen en 212 deelnemers streden er voor de mooie bierprijzen. Dat leverde een opbrengst van 2.400 euro op.