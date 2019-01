Overvolle glasbollen aan Kerkplein BVDH

02 januari 2019

15u29 0

Het is een jaarlijks terugkerend feit: na de feestdagen zitten de glasbollen overal overvol. Voor oudejaarsavond was het al proppen om nog flessen in de glasbollen aan het Kerkplein te krijgen, nu staan de flessen naast de bollen opgesteld. Het zijn vooral flessen cava die massaal worden binnengebracht. Helaas zetten sommigen meer dan enkel glasafval aan de bollen. Dit geldt als sluikstorten en is niet toegestaan. Neerpelt was zelfs één van de gemeenten die deelnamen aan een proefproject van Limburg.net rond het sensibiliseren van sluikstorten aan glasbollen. In totaal telt Neerpelt 27 glasbollen.