Overpeltse (47) laat zes dieren (waaronder twee Golden Retrievers) verkommeren in verlaten woning Birger Vandael

14 februari 2019

11u53 0 Pelt Een 47-jarige vrouw uit Overpelt krijgt een boete van 1.200 euro nadat ze zes dieren achterliet in een verlaten woning in Hechtel-Eksel. Momenteel staat ze in voor de verzorging van drie naaktkatten, wat haar niet verboden wordt.

De feiten speelden zich af in het voorjaar van 2016. Bij een huiszoeking op 25 mei deed een patrouille van politie Kempenland de vaststellingen in de Punderhoekstraat. Daar vonden ze een volwassen Golden Retriever, een pup van hetzelfde ras, een kat, twee slangen en een schildpad. Eén van de slangen was overleden. De politie stelde vast dat de dieren geen water en eten hadden en niet meer werden verzorgd. De bewoners werden voor het laatst gesignaleerd op 21 mei op dit adres.

Uitwerpselen en urinegeur

Nadat beklaagde niet inging op de uitnodiging tot verhoor en geen minnelijke schikking betaalde, gaf ze uiteindelijk toch een verklaring af. Ze kon echter niet verklaren hoe het kwam dat de honden geen eten en drinken hadden, de schildpad en de slang er slecht uitzagen, het vol uitwerpselen lag en er een indringende urinegeur in de woning hing. “Beklaagde dient te beseffen dat men pas dieren kan en mag houden indien men in staat is op verantwoorde en aangepaste wijze voor hen te zorgen", klinkt het in het vonnis. Wanneer de vrouw haar boete niet betaalt, wacht haar twee maanden gevangenis.