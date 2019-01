Overpeltenaar staat opnieuw terecht voor kinderporno BVDH

02 januari 2019

11u14 0

Een 24-jarige man uit Overpelt staat opnieuw terecht voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Hij geeft de feiten ook toe. Op 4 februari 2016 kreeg hij al een keer probatieopschorting. Hij moest zich toen aan bepaalde maatregelen houden. “Het hervallen is een duidelijk signaal dat de drang bij de man zeer groot is. Begeleiding is de enige oplossing. Gelukkig heeft hij zelf al de nodige stappen gezet”, opperde de procureur. “Ik vraag opnieuw een straf met probatievoorwaarden, maar we gaan niet voor eeuwig mild zijn.” Meester Swennen verduidelijkte dat de problematiek bij zijn cliënt veel breder is. Hij kon zich vinden in een straf met uitstel.